Менше, ніж у бойових частинах: у ТЦК розповіли про свої зарплати

Начальник Одеського обласного ТЦК відповів на питання про свої статки

Розмір заробітної плати у військовослужбовців територіальних центрів комплектації та соцпідтримки менший, ніж у тих військових, які проходять службу в бойових частинах. Вона становить менше, ніж 30 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю проєкту Ukrainian Witness розповів начальник Одеського обласного територіального центру комплектації та соцпідтримки полковник Юрій Пуйко. Водночас він не озвучив конкретну суму, додавши, що співробітники ТЦК "справляються".

Крім того, Пуйко підкреслив, що вся інформація про його особисті статки є у відкритому доступі. За словами начальника ТЦК, кожен охочий може ознайомитись з його декларацією.

Нагадаємо, у 2023 році правоохоронці затримали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, коли стало відомо про його елітний автопарк та нерухомість. Свої автомобілі в Україну він увозив під виглядом гуманітарки.

Щоб вручити йому підозри, слідчим ДБР довелося "заманити" Борисова до Києва. Спочатку суд ухвалив взяти його під варту з правом внесення застави 150 млн гривень, але через кілька засідань сума зменшилася до 12 млн гривень. Колишньому голові Одеського ТЦК тоді повідомили про підозру одразу за кількома статтями КК України.