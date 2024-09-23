Зарплати чиновників ростуть попри війну: хто отримує найбільше

У проєкті закону про держбюджет на 2025 рік передбачено також збільшення виплат

У проєкт бюджету України на 2025 році передбачено збільшення виплат для деяких державних органів. Найбільше отримають службовці Міністерства оборони: у проєкті бюджету-2025 передбачено 696,5 млрд гривень. Разом з тим, зарплати держслужбовців до повномасштабної війни так само не були низькими.

Про те, скільки коштів виділяли на оплату органів держслужби до і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розбирався аналітичний портал "Слово і діло".

У 2019 році на зарплати працівникам 1,1 млрд гривень, на 2020 рік – 1,2 млрд, на 2021 та 2022 роки – 1,4 млрд, на 2023 рік – 1,6 млрд гривень. В поточному бюджеті на зарплати працівникам парламенту виділено 1,8 млрд гривень, план на наступний рік – 2 млрд гривень.

На зарплати службовцям СБУ цьогоріч заплановано 28,3 млрд, на 2025 рік планують 31,4 млрд гривень. У 2021 році виділили 10,1 млрд гривень. Водночас на виплати працівникам МВС у 2019 році виділяли 50,6 млрд гривень, у 2020 році – 57 млрд, у 2021 році – 61 млрд гривень. У 2022 році, після початку вторгнення росіян, виплати були 131, 5 млрд, у 2023-му – 242 млрд, у 2024-му – 229,1 млрд. На 2025 рік Кабмін пропонує виплати 230,6 млрд гривень.

На виплати представникам Міноборони у 2019 році виділяли 47,6 млрд гривень, у 2020 році – 51,3 млрд, у 2021 році – 58,1 млрд. Після початку вторгнення виплати збільшились до 450,5 млрд, у 2023 році – 794,8 млрд, у 2024 році – 695,6 млрд гривень.

Водночас нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна написала в Facebook, що проєкт закону про держбюджет на 2025 рік передбачено збільшити фонд оплати праці наступним державним органам:

Апарат Верховної Ради України – на 26,2%,

Офіс Президента – на 11,2%,

Кабінет міністрів – на 19,7%,

Національне антикорупційне бюро – на 28,2%,

Прокуратура – на 25,8%,

Спеціалізована антикорупційна прокуратура – на 71,2%,

Бюро економічної безпеки – на 75%,

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – на 49,6%,

Рахункова палата – на 38,2%,

Національне агентство з питань запобігання корупції – на 7,4%,

Суди – на 9,3%,

Податкова служба – на 39,3%,

Митна служба – на 15,4%,

Державна служба фінансового моніторингу – на 7,7%,

Рада національної безпеки і оборони – на 6,3%,

Міністерство фінансів – на 4,3%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де військовим планують здійснити до 45 тисяч гривень через поранення.