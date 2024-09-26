Відомі Javelin та не тільки: що входить в новий пакет військової допомоги від США (фото, відео)

Всі види озброєння дуже потрібні на фронті

США виділяють Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійшли критично важливі боєприпаси, броньовані машини тощо. Загальна сума 375 млн доларів.

Серед наданих видів озброєння та боєприпасів хочемо виокремити ПТРК Javelin, БТР M1117 та снаряди для HIMARS. Ці системи вже зарекомендували себе з найкращої сторони на фронті.

ПТРК Javelin

Система Javelin реалізує принцип "вистрілив і забув", що дозволяє оператору сховатися після запуску ракети. Дальність стрільби до 2,5 — 4,7 км залежно від моделі. Максимальна швидкість польоту — 300 м/с.

ПТРК Javelin

M142 HIMARS

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — це американська реактивна артилерійська система, розроблена для високої мобільності та швидкості вогню. HIMARS може застосовувати некеровані реактивні снаряди та ракети сімейства боєприпасів MLRS, нести до шести реактивних снарядів GMLRS (снаряд M30 має дальність до 60 км, M30A1 — до 84 км) або одну тактичну балістичну ракету ATACMS (дальність до 300 км). Які саме снаряди до HIMARS передані в цьому пакеті озброєнь не наголошується. Додамо, що цей пакет також містить артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм.

M1117

M1117 Armored Security Vehicle (ASV) — це універсальний бронетранспортер, що прийнятий на озброєння в 1999 році. M1117 має V-подібний корпус, щоб витримувати вибухи від саморобних вибухових пристроїв і мін. Він має модульну броню для посиленого захисту від вогню зі стрілецької зброї та уламків. Автомобіль може розвивати швидкість до 100 км/год. Основне озброєння — 40-мм автоматичний гранатомет Mk 19 з дальністю стрільби до 2200 метрів, додаткове — кулемет.

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