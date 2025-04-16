Були у шлюбі 11 років і мають двоє дітей: що відомо про ексдружину Андрія Хливнюка

Артист неохоче ділиться особистим

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який став на захист України на початку вторгнення росіян, підтвердив своє розлучення з режисеркою та артдиректоркою Ганною Копиловою. Вони були у шлюбі близько 11 років.

"Телеграф" розкаже, що відомо про колишню дружину співака та яким був їхній шлюб.

Що відомо про Ганну Копилову

Жінка народилась у Голубівці, що на Луганщині. Родина часто переїжджала через роботу батька. Спершу вони жили в Луганську, а згодом перебралися до Києва. Ганна навчалась на факультеті журналістики у Київському університету імені Тараса Шевченка. Також опановувала мистецтвознавство у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Ганна Копилова навчалась на журналіста, фото з її фейсбук-сторінки

Копилова володіє кількома іноземними мовами. Відомо, що вона є донькою колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна" Вадима Копилова.

З Хливнюком Ганна познайомилася під час навчання в університеті. У 2010 році вони побралися, незадовго до народження сина Івана. Через 3 роки у шлюбі з'явилась донька Олександра. Андрій не ділився особистим ні у соцмережах, ні журналістам. Лише іноді він поширював фото з дітьми.

Андрій Хливнюк з дітьми від Копилової, фото з мережі

Хливнюк і Копилова побралися у 2010 році, фото з мережі

У 2020 році подружжя припинило з'являтися разом на публіці. Тоді й з'явилися чутки про їхнє розставання. У 2021 році пара подала заяву на розлучення. Тоді "ТСН" намагалося з'ясувати причину розлучення. Відповідь співака була вичерпною: він не хотів це коментувати. Подружжя було у шлюбі близько 11 років.

"Та це, блін, не ваша справа! Як би так зробити, щоб не послати вас? Це схоже на відповідь, чи не дуже? Ідіть в ср*ку", — відповів Хливнюк.

Хливнюк і Копилова розлучилися у 2021 році, фото з мережі

Відомо, що Хливнюк і Копилова не з'явилися на засіданні суду про розлучення експодружжя. Вони лише передали документи, щоб все відбулося без їхньої присутності.

У 2025 році Хливнюк в інтерв'ю білоруському режисеру Миколі Халезіну виконавець підтвердив своє розлучення. Він сказав, що Копилова йому сниться, назвавши її "колишньою дружиною". Також Андрій зазначив, що після такого сну прокидається з "гіркою усмішкою". У подробиці музикант вирішив не вдаватися.

Хливнюк підтвердив своє розлучення, фото zefir.ua

Зараз Ганна працює артдиректоркою видавництва "Основи". Вона практично не веде свою сторінку на фейсбуці. Раніше вона поширювала соціальні ініціативи та новини про видавництво, де вона залучена. Останній допис присвячений кампанії для пожертв дітям, які постраждали від війни.

Копилова працює артдиректоркою, фото з її фейсбук-сторінки

Копилова не веде активно соцмережі, фото з її фейсбук-сторінки

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