Ганебне рішення УЄФА викликало обурення в українців (відео)

Головний футбольний орган Європи ухвалив дивне рішення

Чоловіча збірна України з футзалу завершила відбірковий цикл на чемпіонат Європи-2026. В останньому турі українці обіграли команду Румунії та без втрати очок посіли перше місце у своїй групі.

На жаль, не обійшлося без скандалу. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) двічі заборонив Синьо-жовтим провести хвилину мовчання в пам'ять про останні жертви ракетного терору РФ. Про це повідомив коментатор Setanta Sports під час прямої трансляції поєдинку.

Проте збірна України за домовленістю з румунською стороною вшанувала пам’ять жертв ракетного удару по місту Суми. Після стартового свистка футзалісти призупинили гру.

Додамо, що на матч Синьо-жовті вийшли з дитячими іграшками на згадку про ангелів, які могли б зараз грати ними, але їхнє життя забрало РФ.

Це рішення УЄФА обурило українців.

Нагадаємо, 13 квітня в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Постраждало 117 осіб, із них 15 дітей. Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ціла родина з дитиною загинула внаслідок ракетного удару по Сумах.