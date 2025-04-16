Пропаганда на руїнах Бахмута: росіяни повісили "переможні" плакати в зруйнованому місті

Декорації замість відбудови

Російські військові розвісили плакати до 80-річчя Перемоги в Бахмуті, який самі ж перетворили на руїни. Вони почепили їх на вцілілих рекламних щитах, а неробочі ліхтарні стовпи розмалювали в кольори російського прапора.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі. Місто, де раніше жили понад 72 тисячі людей, зараз стоїть порожнє і повністю зруйноване.

Росіяни називають населений пункт "Артьомовськом", але не поспішають його відбудовувати. Замість цього вони проводять пропагандистські акції серед руїн.

"Абсолютний сюрреалізм. Як у оповіданні 'Буде лагідний дощ'. Тільки замість роботів у мертвому місті ходять зомбі та вішають плакати для людей, яких більше немає, яких вони самі вбили", – написав Казанський.

Фото - Telegram Дениса Казанського

Фото - Telegram Дениса Казанського

Фото - Telegram Дениса Казанського

Фото - Telegram Дениса Казанського

Фото - Telegram Дениса Казанського

Російські війська захопили Бахмут у грудні 2023 року після тривалих боїв. Як і в інших окупованих населених пунктах, тут залишається лише невелика кількість людей, які змушені виживати без елементарних умов.

У Бахмуті досі немає світла, газу і води. Комунальні мережі зруйновані настільки, що для їх відновлення потрібно прокладати нові системи. До повномасштабного вторгнення місто було одним із лідерів Всеукраїнської мережі міст стійкого розвитку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як живе Бахмут через два роки окупації. Війна перетворила процвітаюче місто на зону руйнувань.