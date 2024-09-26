Известный Javelin и не только: что вошло в новый пакет военной помощи от США (фото, видео)

Все виды вооружения очень нужны на фронте

США выделяют Украине новый пакет военной помощи. В него вошли критически важные боеприпасы, бронированные машины. Общая сумма 375 млн долларов.

Среди предоставленных видов вооружения и боеприпасов хотим выделить ПТРК Javelin, БТР M1117 и снаряды HIMARS. Эти системы уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны на фронте.

ПТРК Javelin

Система Javelin реализует принцип "выстрел и забыл", что позволяет оператору спрятаться после запуска ракеты. Дальность стрельбы до 2,5 – 4,7 км в зависимости от модели. Максимальная скорость полета – 300 м/с.

ПТРК Javelin

M142 HIMARS

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – это американская реактивная артиллерийская система, разработанная для высокой мобильности и скорости огня. HIMARS может использовать неуправляемые реактивные снаряды и ракеты семейства боеприпасов MLRS, нести до шести реактивных снарядов GMLRS (снаряд M30 имеет дальность до 60 км, M30A1 — до 84 км) или одну тактическую баллистическую ракету ATACMS (дальность до 300 км). Какие именно снаряды HIMARS переданы в этом пакете вооружений не отмечается. Добавим, что этот пакет содержит также артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм.

M1117

M1117 Armored Security Vehicle (ASV) – это универсальный бронетранспортер, принятый на вооружение в 1999 году. M1117 имеет V-образный корпус, чтобы выдерживать взрывы от самодельных взрывных устройств и мин. Он имеет модульную броню для усиленной защиты от огня из стрелкового оружия и обломков. Автомобиль может развивать скорость до 100 км/ч. Основное вооружение – 40-мм автоматический гранатомет Mk 19 с дальностью стрельбы до 2200 метров, дополнительное – пулемет.

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