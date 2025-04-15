"Реал" — "Арсенал": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

Королівський клуб спробує зробити камбек

У середу, 16 квітня, в Європі відбудуться завершальні чвертьфінальні ігри у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Арсенал".

У прямому етері в Україні поєдинок "Реал" — "Арсенал" буде доступним для перегляду на медіаплатформі Megogo.

Зустріч "Реал" — "Арсенал" пройде у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Зазначимо, у першій грі, яка відбулася у Лондоні (Велика Британія), "Арсенал" сенсаційно розгромив "Реал" з рахунком 3:0. Чинному володареві кубка Ліги чемпіонів тепер необхідно забивати як мінімум 3 м’ячі у другій зустрічі.

Нагадаємо, "Арсенал" став третім на етапі ліги, "Реал" показав лише 11 результат. У підсумку іспанцям довелося грати в стиковому раунді проти "Манчестер Сіті", і Королівський клуб впорався з англійським бар’єром. У 1/8 фіналу ЛЧ Вершкові в серії пенальті пройшли "Атлетіко", а Каноніри з легкістю вибили ПСВ.