Скільки покриває держава у субсидії на різні види опалення

Має бути основний вид опалення

З 1 жовтня в Україні починають нараховувати субсидію на опалювальний період. Варто знати, що субсидія покриває лише частину суми. Окрім обов'язкового платежу потрібно зважати і на соціальні норми. Все, що родина витрачає понад це — оплачується самостійно.

Соціальні нормативи на опалення можуть розраховуватися за площею житла, витраченою тепловою чи електроенергією, газом. Для кожного випадку свої, окремі норми.

За площею житла — на людину відводиться 13,65 кв.м, а на родину додатково 35,22 кв.м. Якщо людина непрацездатна і живе сама, норма збільшується на 30%.

— на людину відводиться 13,65 кв.м, а на родину додатково 35,22 кв.м. Якщо людина непрацездатна і живе сама, норма збільшується на 30%. За споживанням природного газу — 4 кубометра на 1 кв.м. опалювальної площі (з урахуванням коригувального коефіцієнта).

— 4 кубометра на 1 кв.м. опалювальної площі (з урахуванням коригувального коефіцієнта). За споживанням електричної енергії — 30 кВт/год на 1 кв.м. опалювальної площі (з урахуванням коригувального коефіцієнта).

— 30 кВт/год на 1 кв.м. опалювальної площі (з урахуванням коригувального коефіцієнта). За споживанням теплової енергії — 0,0383 Гкал на 1 кв.м. опалювальної площі (з урахуванням коригувального коефіцієнта).

Якщо у помешканні є кілька видів опаленні, то потрібно обрати один, який буде враховуватися в субсидії. Якщо ж будинок опалюють пічним способом, то також можна отримати субсидію на придбання палива — вона надається раз на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для отримання субсидії в українців мають бути офіційні прибутки. Виключення — пенсіонери, студенти, офіційно безробітні, тощо.