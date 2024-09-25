Без доходів субсидію не призначать: що треба знати

Сума субсидії розраховується індивідуально

Субсидії в Україні призначаються на основі доходів — від цього залежить сума, яку держава доплачуватиме за комунальні рахунки. Прибутки враховуються за певні періоди, залежно від типу субсидії.

Для нарахування житлової субсидії доходи враховують за період:

на неопалювальний сезон з 1 травня за III-IV квартали попереднього календарного року

з 1 травня за III-IV квартали попереднього календарного року на опалювальний сезон з 1 жовтня за I-II квартали поточного року

з 1 жовтня за I-II квартали поточного року два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за субсидією, якщо звернення відбувається не на початку сезону.

Для отримання субсидій на пальне для печей враховується дохід за попередній календарний рік.

Включення та виключення доходів

До сукупного доходу родини включаються всі види нарахованих доходів, такі як заробітна плата, пенсії, частина соціальних виплат, стипендії тощо. Водночас деякі прибутки не враховуються. Серед них:

аліменти

одноразова допомога при народженні дитини

допомога на дітей під опікою

виплати ВПО тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про нюанси отримання субсидії для пенсіонерів. Наприклад, доходи при підрахунку субсидії на опалювальний період, рахують спираючись на серпневу виплату.