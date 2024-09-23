До "зимової" субсидії лишилось 7 днів: що треба знати, аби її не проґавити

Сума субсидії не покриває комунальні повністю, але здатна допомогти з оплатою рахунків

З 1 жовтня в Україні стартує призначення житлових субсидій на опалювальний період. Якщо ви ще не звернулися по такий вид допомоги і маєте на нього право, саме час почати готуватися. При подачі документів з 1 жовтня до 30 листопада субсидія призначатиметься з початку опалювального періоду, власне з жовтня.

Для тих, хто вже подавав документи на субсидію в неопалювальному сезоні 2024 року, субсидія на опалювальний період 2024-2025 років розраховується автоматично. Також вона перераховується для тих, чия субсидія склала 0 грн.

Деяким категоріям українців потрібно звернутися для продовження субсидії додатково, як і тим хто тільки вирішив почати отримувати такий вид допомоги від держави.

Кому потрібно звертатися по субсидію з 1 жовтня:

отримувачам субсидії вперше,

якщо призначення житлової субсидії на неопалювальний період не відбулося через відсутність доходів у певний період або ж наявність боргів і ситуація змінилась на краще,

якщо людина в літній період користувалася не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальної послуги,

якщо протягом неопалювального періоду щось змінилося у складі зареєстрованих осіб, а також їхньому соціальному статусі.

Важливо: для призначення субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років враховуються доходи домогосподарства за 1 та 2 квартал 2024 року. Для пенсіонерів враховуються сума пенсії за серпень 2024.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще особливості отримання субсидії для пенсіонерів є в Україні. Зазначимо, що будь-хто з бажаючих отримувати субсидію може скористатися спрощеною формою подачі та зробити це навіть онлайн.