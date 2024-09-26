Сколько покрывает государство по субсидии на разные виды отопления

Должен быть основной вид отопления

С 1 октября в Украине начинают начислять субсидию на отопительный период. Следует знать, что субсидия покрывает только часть суммы. Кроме обязательного платежа нужно учитывать и социальные нормы. Все, что семья тратит сверх этого — оплачивается самостоятельно.

Социальные нормативы на отопление могут рассчитываться по площади жилья, израсходованной тепловой или электроэнергией, газом. Для каждого случая свои отдельные нормы.

По площади жилья – на человека отводится 13,65 кв.м, а на семью дополнительно 35,22 кв.м. Если человек нетрудоспособен и живет сам, норма увеличивается на 30%.

– на человека отводится 13,65 кв.м, а на семью дополнительно 35,22 кв.м. Если человек нетрудоспособен и живет сам, норма увеличивается на 30%. По потреблению природного газа – 4 кубометра на 1 кв.м. отапливаемой площади (с учетом корректирующего коэффициента).

– 4 кубометра на 1 кв.м. отапливаемой площади (с учетом корректирующего коэффициента). По потреблению электрической энергии – 30 кВт/ч на 1 кв.м. отапливаемой площади (с учетом корректирующего коэффициента).

– 30 кВт/ч на 1 кв.м. отапливаемой площади (с учетом корректирующего коэффициента). По потреблению тепловой энергии – 0,0383 Гкал на 1 кв.м. отапливаемой площади (с учетом корректирующего коэффициента).

Если в доме есть несколько видов отопления, то нужно выбрать один, который будет учитываться в субсидии. Если же дом отапливают печным способом, то также можно получить субсидию на приобретение топлива – она предоставляется раз в год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для получения субсидии у украинцев должны быть официальные доходы. Исключение — пенсионеры, студенты, официально безработные и т.д.