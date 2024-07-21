Небо України стало безпечнішим: Німеччина передала ще один "Patriot"

Це третя німецька система цього типу в Україні

Україна отримала від Німеччини ще одну батарею "Patriot". Це посилить її можливості щодо перехоплення російських дронів та ракет.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення за підсумками 21 липня. За його словами, Україна в небі стала сильнішою.

"Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, про передачу третьої батареї "Патріот" Зеленський повідомив під час брифінгу з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом у червні поточного року. При цьому він зазначив, що, крім ЗРК, Україна також отримає від Берліна 100 ракет-перехоплювачів до нього.

Нагадаємо, у Нідерландах повідомили, що об’єдналися з іншою країною, щоб поставити Україні ще одну батарею ППО Patriot після того, як про постачання цієї системи повідомила Румунія. У Міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що їм удалося "зібрати" частини ЗРК, які будуть об’єднані в єдину систему.