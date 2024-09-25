Як росіяни хочуть "пробити" українську ППО для удару по АЕС

Удар по АЕС може бути дуже масштабним

Для атаки на українські атомні електростанції росіяни можуть приготувати близько 200-300 повітряних засобів. Це включає як ракети, так і дрони.

Про це розповів головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо. За його словами, будь-який протиповітряний захист можна "продавити", якщо використовувати достатню кількість дронів і ракет, на що й роблять ставку окупанти.

"Щодо потужностей та запасів засобів ураження ворога: якщо справді росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар", — сказав він.

Катков каже, що росіяни, швидше за все, спробують перевантажити дронами українську ППО, після чого пустять в дію крилаті та високошвидкісні ракети типу "Кинджалів".

За словами експерта, навіть якщо на кожну АЕС виділити за однією системою Patriot, то завжди будуть питання щодо їх укомплектованості боєприпасами та засобами прикриття. До кількості засобів ППО теж є питання.

"Через кількість засобів поразки, які може використовувати ворог, системи ППО та ПРО можуть не збити всі ці літальні апарати. Тому висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет та БПЛА для атаки на українські АЕС", — наголосив Катков.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська збираються атакувати три українські атомні електростанції. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.