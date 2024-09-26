Україна може отримати 50 мільярдів доларів: США і ЄС близькі до ухвалення рішення — ЗМІ

Євросоюз має виконати американські вимоги

США повідомили Європейському Союзу, що внесуть 20 мільярдів доларів у пакет допомоги Україні, який узгоджений G7. Це станеться випадку, якщо ЕС змінить режим санкцій проти Росії.

Про це пише Bloomberg. Видання зазначає, що ЕС має зробити режим санкція проти РФ більш передбачуваним.

За інформацією людей, знайомих з дискусіями в ЄС, навіть якщо Євросоюз не внесе зміни до своїх санкцій, США все одно внесуть внесок у запланований пакет у 50 мільярдів доларів. Проте ця сума буде меншою сумою.

Офіційний представник США заявив, що Вашингтон має намір повністю взяти участь у зобов’язанні виділити 50 мільярдів доларів Україні. Масштаб внеску залежатиме від того, які запевнення зможе надати ЄС, що російські активи залишаться знерухомленими.

Сполучені Штати та ЄС спочатку погодилися внести аналогічні суми у розмірі близько 20 мільярдів доларів кожен, поки Вашингтон не зажадав від Європи більш тривалого режиму санкцій, щоб гарантувати, що надприбутки залишаться доступними, оскільки він потребує одностайного відновлення кожні шість місяців. ЄС перебуває в процесі коригування своїх санкцій щодо знерухомлених активів, тому їх потрібно продовжувати кожні 36 місяців відповідно до вимог США. Блок також запропонував внести до 35 мільярдів євро (39 мільярдів доларів) зі свого спільного бюджету, якщо США не приєднаються до позики.

Угорщина, яка часто затримує або блокує зусилля ЄС щодо підтримки України, запропонувала відкласти ухвалення рішення про знерухомлення російських активів до виборів у США 5 листопада. Європейська комісія повідомила країнам-членам, що США можуть приєднатися до ініціативи і після виборів, але додала, що блок має завершити законодавчу роботу, яка також потребує схвалення Європарламенту, до кінця жовтня.

Очікується, що країни G-7 завершать свої зобов’язання на зустрічі міністрів 25 жовтня. Зустріч лідерів ЄС запланована на 17-18 жовтня, коли ймовірно обговорюватиметься підтримка України.

Як відомо, G-7 в принципі погодилася надати Україні безповоротну позику, яка буде погашена за рахунок прибутку, отриманого приблизно від 280 мільярдів доларів США заморожених активів російського центрального банку. Більшість з цих коштів зберігається в Європі.

Нова позика, яка, як очікується, буде виплачуватися різними траншами, починаючи з початку 2025 року, стане доповненням до інших пакетів допомоги, включаючи фінансовий план ЄС на 50 мільярдів євро, що складається з грантів і позик на період між 2024 і 2027 роками. Коли новий механізм запрацює, ЄС припинить поточний процес використання доходів від заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 26 липня, Європейський Союз оголосили про передачу Україні першого траншу з прибутку від заморожених російських активів. Його розмір складає 1,5 млрд євро.