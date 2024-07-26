Україні передали перший транш з прибутку від заморожених активів Росії: на що витратять ці кошти

Передбачено дві статті витрат

У п'ятницю, 26 липня, Європейський Союз оголосили про передачу Україні першого траншу з прибутку від заморожених російських активів. Його розмір складає 1,5 млрд євро.

Про це у соцмережі X (Twitter) повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

"Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", – зазначила вона.

Нагадаємо, у травні країни-члени Європейського Союзу узгодили план з використання доходів від заморожених російських активів. У 2024 році ця сума може скласти до 3 мільярдів євро, з яких 90% буде використано для закупівлі озброєння для України.

Зазначимо, що постійні представники ЄС схвалили цю ініціативу ще 8 травня. За попередніми даними, Україні будуть передавати щороку близько 3 млрд євро. 90% надходжень будуть витрачатись на озброєння для Сил оборони, а 10% ― на відновлення та реконструкцію.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЄС знайшли юридичний обхідний шлях, який дозволить уникнути вето Угорщини на купівлю зброї для України на доходи, отримані від заморожених активів Росії. Цей шлях "складний, але успішний".