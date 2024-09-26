Украина может получить 50 миллиардов долларов: США и ЕС близки к принятию решения — СМИ

Евросоюз должен выполнить американские требования

США сообщили Европейскому Союзу, что внесут 20 миллиардов долларов в пакет помощи Украине, согласованный G7. Это произойдет в случае, если ЕС изменит режим санкций против России.

Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что ЕС должен сделать режим санкций против РФ более предсказуемым.

По информации людей, знакомых с дискуссиями в ЕС, даже если Евросоюз не внесет изменений в свои санкции, США все равно внесут вклад в запланированный пакет в 50 миллиардов долларов. Однако эта сумма будет меньше.

Официальный представитель США заявил, что Вашингтон намерен полностью поучаствовать в обязательстве выделить 50 миллиардов долларов Украине. Масштаб вклада будет зависеть от того, какие заверения сможет предоставить ЕС, что российские активы останутся обездвиженными.

Соединенные Штаты и ЕС сначала согласились внести аналогичные суммы в размере около 20 миллиардов долларов каждый, пока Вашингтон не потребовал от Европы более длительного режима санкций, чтобы гарантировать, что сверхприбыли останутся доступными, поскольку он требует единодушного восстановления каждые шесть месяцев. ЕС находится в процессе корректировки своих санкций по обездвиженным активам, поэтому их нужно продлевать каждые 36 месяцев в соответствии с требованиями США. Блок также предложил внести до 35 миллиардов евро (39 миллиардов долларов) из своего общего бюджета, если США не присоединятся к ссуде.

Венгрия, часто задерживающая или блокирующая усилия ЕС по поддержке Украины, предложила отложить принятие решения по российским активам до выборов в США 5 ноября. Европейская комиссия сообщила странам-членам, что США могут присоединиться к инициативе и после выборов, но добавила, что блок должен завершить законодательную работу, также требующую одобрения Европарламента, до конца октября.

Ожидается, что страны G-7 завершат свои обязательства на встрече министров 25 октября. Встреча лидеров ЕС запланирована на 17-18 октября, когда предположительно будет обсуждаться поддержка Украины.

Как известно, G-7 в принципе согласилась предоставить Украине безвозвратный заем, который будет погашен за счет прибыли, полученной примерно от 280 миллиардов долларов США замороженных активов российского центрального банка. Большинство из этих средств хранятся в Европе.

Новый заем, который, как ожидается, будет выплачиваться различными траншами, начиная с начала 2025 года, станет дополнением к другим пакетам помощи, включая финансовый план ЕС на 50 миллиардов евро, состоящий из грантов и займов на период между 2024 и 2027 годами. Когда новый механизм заработает, ЕС прекратит процесс использования доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине.

Напомним, 26 июля Европейский Союз объявили о передаче Украине первого транша по прибыли от замороженных российских активов. Его размер составляет 1,5 млрд евро.