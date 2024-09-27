Британська артилерія прибуває в Україну: її буде більше, ніж очікувалось (відео)

Кількість САУ збільшили на третину — вони потрібні для ураження російських військ та прикриття українських оборонців

Британське "Хоробре серце" — самохідна артилерійська установка AS90 вже використовується армією України. Британський уряд пообіцяв раніше передати 12 таких САУ, однак кількість збільшили до 16.

Перші 10 AS90 вже в Україні. Найближчими тижнями доставлять ще шість. У британському уряді розуміють важливу роль артилерії у прикритті українських військ, тим паче AS-90 є чим похвалитися.

Характеристики AS-90 (Gun Equipment 155 mm L131):

Вага — 45 тонн.

Озброєння — гармата калібром 155 мм і довжиною 39 калібрів, у версії AS90 Braveheart — 52 калібри.

Допоміжне озброєння — кулемет 7,62 мм L7 GPMG.

Максимальна дальність пострілу — 24,9 км (ствол 39 калібрів), 30 км (52 калібри) стандартними боєприпасами, або 30 та 40 км відповідно з покращеними снарядами.

Характеристики AS90

Темп стрільби: чергами — 3 постріли за 10 секунд, у швидкому темпі 6 пострілів за 3 хвилини, в сталому темпі — 2 постріли за хвилину протягом години.

Машина має суцільнозварну сталеву броньову конструкцію, яка витримує удари бронебійними снарядами калібру 7,62 мм та 14,5 мм та осколками снарядів калібру 152 мм.

Максимальна швидкість — 55 км/год по дорозі.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий пакет допомоги від США. Зокрема туди увійшли чимало боєприпасів.