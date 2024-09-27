Британская артиллерия прибывает в Украину: ее будет больше, чем ожидалось (видео)

Количество САУ увеличилось на треть — они нужны для поражения российских войск и прикрытия украинских защитников

Британское "Храброе сердце" — самоходная артиллерийская установка AS90 уже используется армией Украины. Британское правительство пообещало ранее передать 12 таких САУ, однако количество увеличилось до 16.

Первые 10 AS90 уже в Украине. В ближайшие недели доставят еще шесть. В британском правительстве понимают важную роль артиллерии в прикрытии украинских войск, тем более AS-90 есть чем похвастаться.

Характеристики AS-90 (Gun Equipment 155 mm L131):

Вес – 45 тонн.

Вооружение – пушка калибром 155 мм и длиной 39 калибров, в версии AS90 Braveheart – 52 калибра.

Вспомогательное вооружение – пулемет 7,62 мм L7 GPMG.

Максимальная дальность выстрела – 24,9 км (ствол 39 калибров), 30 км (52 калибра) стандартными боеприпасами, или 30 и 40 км в соответствии с улучшенными снарядами.

Характеристики AS90

Темп стрельбы: очередями — 3 выстрела в 10 секунд, в быстром темпе 6 выстрелов в 3 минуты, в постоянном темпе — 2 выстрела в минуту в течение часа.

Машина имеет цельносварную стальную броневую конструкцию, которая выдерживает удары бронебойными снарядами калибра 7,62 мм и 14,5 мм и осколками снарядов калибра 152 мм.

Максимальная скорость – 55 км/ч по дороге.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом пакете помощи от США. В частности, туда вошли немало боеприпасов.