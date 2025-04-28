Україна запропонувала США новий механізм репарацій з Росії: як він виглядатиме

Київ вважає, що усі активи Росії належать йому, тому не відмовляється від бажання забрати їх

Україна під час обговорення угоди про корисні копалини запропонувала представникам США застосувати новий механізм своєрідних репарацій з Росії. Він передбачає впровадження спеціального мита на імпорт будь-яких товарів з Росії, яке буде перенаправлятися на відновлення України після війни.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, Україна вже має 50 млрд доларів підтверджених доходів від заморожених активів Росії, які використовуються для фінансування Збройних сил, швидкого відновлення зруйнованого та бюджетних потреб. Проте Київ вважає, що усі активи Росії належать йому, тому не відмовляється від бажання забрати їх – але попри це пропонує ще один механізм отримання з російського режиму репарацій.

"Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії", – сказано у повідомленні Шмигаля.

Прем'єр додав, що санкції проти Росії залишаються важливим інструментом тиску на Кремль. В іншому випадку Росія не намагалася б постійно послабити обмеження.

Тим часом європейські країни майже три роки не можуть конфіскувати заморожені російські активи та передати Україні, щоб українські війська отримали потужний інструмент для відсічі повномасштабної агресії РФ. На кону стоїть доля 50 млрд доларів.

Зазначимо, що через позицію нової адміністрації США європейські союзники обговорюють можливість конфіскації заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Метою є використання цих коштів для компенсацій Україні. Польща, Велика Британія та балтійські країни (Литва, Латвія, Естонія) хочуть конфіскувати російські гроші на користь України, через величезні збитки, завдані Росією. Але лідери країн "старої Європи" проти: вважають, що конфіскація активів на даному етапі нібито ускладнить їхнє використання як важеля для мирних переговорів. Щоправда, це чергова відмовка: раніше вони наводили інші, такі ж сміховинні "аргументи".