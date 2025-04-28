Проводи 2025: що не можна робити, аби не мати проблем
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Сьогодні починається Провідний тиждень
У понеділок, 28 квітня, за новим стилем, християни вшановують святих мучеників Максима і Даду. Вони працювали державними службовцями Римської імперії. До запровадження новоюліанського календаря святих згадували 11 травня.
Максима і Дада жили у період правління імператора Діоклетіана. Вони навернулися у християнство й почали поширювати віру у Спасителя. Одного разу братам наказали принести жертву язичницьким богам, однак вони не погодилися. Після цього Максима і Даду почали жорстоко катувати, тож вони загинули.
Традиції та прикмети 28 квітня
У цей день триває Провідний тиждень, коли віряни відвідують могили рідних і близьких. Священники освячують місця поховань. Також християни йдуть до церкви, аби помолитися за душі померлих.
- Тепла погода у цей день — чекайте на урожай.
- Дує сильний вітер — літо буде прохолодним.
- Кульбаби ще не почали цвісти — літо буде спекотним.
Що не можна робити 28 квітня
- У цей день не варто стригти нігті чи волосся, бо можете мати проблеми.
- Не варто починати щось нове, бо не будете мати в цьому успіху.
- Не починайте конфліктів і сварок, бо це затягнеться на весь рік.
- Забороняється пліткувати, заздрити, говорити про когось погано.
Іменини 28 квітня
У цей день святкують День ангела Анна, Віталій, Кирило, Максим.
Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимемо у травні. Не пропустіть важливі дати в останньому місяці весни.