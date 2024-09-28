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Справжній броньований гігант: ScanJack 3500 шукає міни в українській землі (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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ScanJack 3500 шведського війська Новина оновлена 28 вересня 2024, 08:26
ScanJack 3500 шведського війська. Фото Swedish Armed Forces

Глибоко закладені міни можуть лишатися небезпечними довгі десятиліття

Швеція надала Україні ScanJack 3500 в рамках військової допомоги для розмінування зон бойових дій. Нею оснастили 47 інженерну бригаду, яка вже використовує цю машину для розмінування "в полі". Аби опанувати машину українські сапери пройшли відповідне навчання у Швеції.

У бригаді машину називають "справжнім броньованим гігантом". Вони розповідають, що ScanJack 3500 може "ефективно знешкоджувати як протитанкові, так і протипіхотні міни", "працювати навіть у найскладніших умовах, забезпечуючи високу продуктивність та безпеку для саперів".

ScanJack 3500
ScanJack 3500
ScanJack 3500 для розмінування
Позаду машини - розміновуючі ціпки

Характеристики ScanJack 3500 (також відомий як Djupminröjningsmaskin 1 у Швеції):

  • Здатен ціпками знешкоджувати міни, закладені на глибину до 40 сантиметрів.
  • Довжина приблизно 14 метрів
  • Вага близько 40 тонн.
  • Працює на швидкості очищення від 0,2 до 1,5 км/год.
  • ScanJack 3500 управляється за допомогою джойстика з кабіни, що покращує контроль і безпеку сапера.
Розмінування ScanJack 3500
Ціпки для розмінування

Раніше "Телеграф" розповідав про новий пакет допомоги від США. Також в Україну вже почали прибувати британські САУ. Їх нададуть більше, ніж очікувалось.

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#Зброя #Розмінування