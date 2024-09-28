Настоящий бронированный гигант: ScanJack 3500 ищет мины в украинской земле (фото)
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Глубоко заложенные мины могут оставаться опасными долгие десятилетия
Швеция предоставила Украине ScanJack 3500 в рамках военной помощи по разминированию зон боевых действий. Ею оснастили 47-ю инженерную бригаду, которая уже использует эту машину для разминирования "в поле". Чтобы овладеть машиной, украинские саперы прошли соответствующее обучение в Швеции.
В бригаде машину называют "настоящим бронированным гигантом". Они говорят, что ScanJack 3500 может "эффективно обезвреживать как противотанковые, так и противопехотные мины", "работать даже в самых сложных условиях, обеспечивая высокую производительность и безопасность для саперов".
Характеристики ScanJack 3500 (также известный как Djupminröjningsmaskin 1 в Швеции):
- Способен палками обезвреживать мины, заложенные на глубину до 40 сантиметров.
- Длина примерно 14 метров
- Вес около 40 тонн.
- Работает на скорости очистки от 0,2 до 1,5 км/ч.
- ScanJack 3500 управляется с помощью джойстика из кабины, что улучшает контроль и безопасность сапера.
Ранее "Телеграф" рассказывал о новом пакете помощи от США. Также в Украину уже начали прибывать британские САУ. Их предоставят больше, чем ожидалось.