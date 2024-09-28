Не обійдуться штрафом? Що загрожує батькам підлітків-паліїв авто

Батьки несуть часткову відповідальність

Кількість підпалів авто військових та працівників територіального центру комплектування (ТЦК) щодня росте, і до деяких з них причетні саме підлітки. Тому виникає питання: що загрожує батькам в такому випадку.

Відповідь "Телеграфу" дав юрист з кримінального права ЮК "Правова Позиція" у матеріалі "Покарати не так просто? Чому підлітки палять автівки військових і що їм за це буде".

За словами юриста, якщо злочин особа вчинила одноразово — ймовірніше це закінчиться штрафом для батьків. Проте його сума визначається індивідуально в судовому порядку.

При цьому, якщо ж підлітку будуть інкримінувати вже повторний злочин, то його можуть взяти на профілактичний облік. Так, до прикладу, ще у 2021 році на обліку перебувало 1800 дітей, а понад 100 з них утримувалися під вартою в очікуванні вироку.

Водночас під час підпалу авто ЗСУ чи ТЦК підлітками батьки опиняються у складній ситуації. Адже вони можуть нести часткову відповідальність за дії своїх дітей, аж до позбавлення їх батьківських прав. З іншого – часто саме вони першими шукають юридичної допомоги.

"До нашої компанії звертаються як військові, так і батьки підлітків. Юристи зараз працюють над кількома справами щодо підпалів військових автомобілів", – розповідає "Телеграфу" юрист.

Нагадаємо, що на початку вересня у Києві невідомий підпалив військове авто, але вогонь перекинувся на іншу машину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві затримали 5 молодиків, які підпалювали авто військових.