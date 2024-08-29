Вичислили по запаху: у Запоріжжі за підпал авто військового затримали неповнолітніх

Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення

У Запоріжжі поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали двох неповнолітніх хлопців, які підпалили автомобіль військового. Вони діяли на замовлення представників російських спецслужб

Як повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області, в одному з месенджерів неповнолітній студент отримав пропозицію "заробітку". За знищення автомобілів військовослужбовців ЗСУ або ТЦК пропонували гроші.

Він запропонував своєму товаришу-однолітку взятися з "справу", і той погодився. Вони отримали вказівки від російського куратора та придбали легкозаймисту речовину. В одному з районів обласного центру зловмисники встановили потенційні цілі для знищення — два автомобілі на чорних номерах та погодили їх підпал зі своїм російським куратором.

Хлопці облили один позашляховик легкозаймистою речовиною та підпалили. Однак вони не встигли відзвітувати про виконану "роботу". Їх затримали на гарячому.

Близько п'ятої години до поліції надійшло повідомлення про підпал авто військового на вулиці Європейській. Під час обстеження прилеглої території патрульні виявили двох хлопців, від яких відчувався характерний запах бензину. Також у телефоні одного з громадян інспектори виявили відео, яке вказувало на його причетність до підпалу автомобіля.

Слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали групу молодиків, які на замовлення ФСБ РФ підпалювали автомобілі українських військових. За два тижні вони намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.