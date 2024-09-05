Вночі у Києві невідомі підпалили військове авто: вогонь перекинувся на інші машини (відео)

Інцидент трапився на Позняках

У Києві у ніч на четвер, 5 вересня, палали автівки. За попередніми даними, невідомі підпалили військовий автомобіль, але полумʼя з нього перекинулося на інші машини.

Інцидент стався на вулиці Княжий Затон. Постраждало кілька автомобілів, на місце прибули пожежники, яки загасили вогонь, проте машини зазнали суттєвих пошкоджень.

Варто зазначити, що останніми місяцями невідомі палять автомобілі військових в різних містах України. Такі "замовлення" роблять з РФ. У деяких випадках паліїв ідентифікують та затримують. Наприклад, у Запоріжжі за підпал авто військового затримали неповнолітніх. Студент отримав пропозицію "заробітку". За знищення автомобілів військовослужбовців ЗСУ або ТЦК йому запропонували гроші.

Водночас у Києві 29 липня невідомі знищили евакуаційний автомобіль медслужби 3 окремої штурмової бригади (ОШБр). Їх зафіксувала камера.

Як повідомляв "Телеграф", у липні Бучанському районі Київської області сталася масштабна пожежа, яка знищила одразу кілька автомобілів. Транспортні засоби були припарковані на вулиці. Автівки належали військовим або волонтерам, та повністю вигоріли.