Не обойдутся штрафом? Что угрожает родителям подростков-поджигателей авто

Родители несут частичную ответственность

Число поджогов авто военных и работников территориального центра комплектования (ТЦК) ежедневно растет, и к некоторым из них причастны именно подростки. Потому возникает вопрос: что грозит родителям в таком случае.

Ответ "Телеграфу" дал юрист по уголовному праву ЮК "Правовая Позиция" в материале "Наказать не так просто? Почему подростки поджигают автомобили военных и что им за это будет".

По словам юриста, если преступление лицо совершило однократно — вероятнее всего, это закончится штрафом для родителей. Однако его сумма определяется индивидуально в судебном порядке.

При этом если же подростку будут инкриминировать уже повторное преступление, то его могут взять на профилактический учет. Так, например, еще в 2021 году на учете состояло 1800 детей, а более 100 из них содержались под стражей в ожидании приговора.

В то же время, во время поджога авто ВСУ или ТЦК подростками родители оказываются в сложной ситуации. Ведь они могут нести частичную ответственность за действия своих детей вплоть до лишения их родительских прав. С другой – часто именно они первыми ищут юридическую помощь.

"К нашей компании обращаются как военные, так и родители подростков. Юристы сейчас работают над несколькими делами по поджогам военных автомобилей ", – рассказывает "Телеграфу" юрист.

Напомним, что в начале сентября в Киеве неизвестный поджег военный автомобиль, но огонь перекинулся на другую машину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве задержали 5 молодых людей, которые поджигали авто военных.