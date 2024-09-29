Ще один населений пункт під Покровськом потрапив в окупацію (свіжі карти)

Маринівка захоплена росіянами

Російські війська просунулися в районі Покровська та змогли окупувати ще один населений пункт. Також є інформація про успіхи окупантів на лиманському напрямі.

Як повідомляється у звіті аналітичного ресурсу DeepState, загарбники змогли зайняти Маринівку. Крім того, повідомляється про просування біля сусідньої Новогродівки.

На картах можна помітити, що Маринівка перебувала у напівоточенні з початку вересня, а 10 числа росіяни практично оточили її. Попри це, українські військові продовжували тримати оборону в такому стані до 27 вересня, коли загарбникам вдалося здійснити локальний прорив.

До 29 вересня окупацію було завершено, а ворогові вдалося вирівняти фронт у цьому районі.

За даними ресурсу "Шо на фронті?", противнику також вдалося захопити населений пункт Макіївка на Лиманському напрямі. На карті DeeState цієї інформації поки немає.

Макіївка на карті

За даними Генштабу ЗСУ, з початку поточної доби та станом на 16:00 на фронті було зафіксовано 68 бойових зіткнень. Більша їх частина відбувається на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Це три сусідні ділянки фронту, де сумарно нарахували 41 зіткнення.

Як повідомлялося раніше, у мережі раніше з’явилися чутки про те, що українські захисники залишили Вугледар, проте після цього у ЗСУ повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.