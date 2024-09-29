Ще один населений пункт під Покровськом потрапив в окупацію (свіжі карти)
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Маринівка захоплена росіянами
Російські війська просунулися в районі Покровська та змогли окупувати ще один населений пункт. Також є інформація про успіхи окупантів на лиманському напрямі.
Як повідомляється у звіті аналітичного ресурсу DeepState, загарбники змогли зайняти Маринівку. Крім того, повідомляється про просування біля сусідньої Новогродівки.
На картах можна помітити, що Маринівка перебувала у напівоточенні з початку вересня, а 10 числа росіяни практично оточили її. Попри це, українські військові продовжували тримати оборону в такому стані до 27 вересня, коли загарбникам вдалося здійснити локальний прорив.
До 29 вересня окупацію було завершено, а ворогові вдалося вирівняти фронт у цьому районі.
За даними ресурсу "Шо на фронті?", противнику також вдалося захопити населений пункт Макіївка на Лиманському напрямі. На карті DeeState цієї інформації поки немає.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку поточної доби та станом на 16:00 на фронті було зафіксовано 68 бойових зіткнень. Більша їх частина відбувається на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Це три сусідні ділянки фронту, де сумарно нарахували 41 зіткнення.
Як повідомлялося раніше, у мережі раніше з’явилися чутки про те, що українські захисники залишили Вугледар, проте після цього у ЗСУ повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.