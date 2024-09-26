Ніхто нікуди не вийшов? Що зараз відбувається у Вугледарі (карта)

Українські війська продовжують утримувати Вугледар, а росіяни стирають місто з лиця землі

Сили оборони України продовжують стримувати наступ росіян на Вугледар на Донеччині. Попри важку обстановку, а також постійні бомбардування, жоден український солдат не вийшов із міста.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він зазначив, що бої за Вугледар продовжуються з листопада 2022 року.

"Були бої різної інтенсивності. У тому числі були бої у міській забудові. І зараз бої дуже важкі. Але доти, доки певні політики не стали на себе чіпляти "лейбли" "рятувальників" Вугледара, ворог не тиснув так сильно. війна з військової площини переходить у політичну. Згадую, як недавно розганяли "зраду" про те, що росіяни вже мало не захопили Покровськ", — заявив Тимочко.

Водночас російські окупанти стирають Вугледар з землі авіабомбами, про що повідомляє військовий експерт Олександр Коваленко. Вони застосовують 250 кілограмових, 500 кілограмових, а часом 1,5 тонни бомби. Також росіяни мають локальні просування у південно-східному секторі та закріпилися в районі "Водоканалу" та селищ 3-ї та 1-ї шахт.

Окрім Вугледару росіяни просунулися в районі населених пунктів Миколаївка, Крутий Яр та Красний Яр, про що повідомили волонтери аналітичного проекту Deep State.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 72-а окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців могла розпочати поступове відступ від Вугледара більш захищені позиції.