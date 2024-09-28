Росіяни просунулися в кількох місцях: що відбувається на фронті (карта)

Генштаб ЗСУ найгарячішими напрямками назвав Покровський та Курахівський

Триває 948 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 27 вересня вони просунулися в декількох місцях. З початку доби та до 22:00 на фронті сталося 170 бойових зіткнень.

За даними аналітиків DeepState, росіянам вдалося просунутися. Вони мали успіх біля Новогродівки, Миколаївки, Цукуриного, у Маринівці та Нью-Йорку.

Як сказано у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 27 вересня, найгарячіша ситуація була на Покровському та Курахівському напрямках. Також росіяни були активними на Куп’янському, Лиманському та Времіївському напрямках.

За даними Американського інституту вивчення війни (ISW), російські війська нещодавно просунулися у східній частині Торецька, вздовж вулиць Дарвіна та Пушкаренко. Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, свідчать, що росіяни просунулися в північно-західній частині Залізного (південніше схід від Торецька) і захопили населений пункт.

Крім того, окупантам вдалося просунутися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, показують, що російські війська мали просування на південь від Сухого Яру та захопили шахту "Новогродівська №1/3" на захід від Новогродівки.

Також ворог продовжує рватися до Вугледара, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські джерела стверджували, що 26 та 27 вересня війська РФ нібито просунулися до Вугледару, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти суботи, 28 вересня, і під ранок, росіяни атакували Україну "шахедами", активно працювала ППО. Вибухи чули у кількох областях, а також у Києві. У столиці уламки збитого дрона впали в Оболонському районі.