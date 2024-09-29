Гаряча доба на фронті: де точилися найзапекліші бої (карти)

Найзапекліші бої точаться одразу на кількох напрямках

Ситуація на фронті залишається напруженою, з активними бойовими діями на різних напрямках. Українські захисники продовжують стримувати наступальні спроби армії РФ та завдавати ударів по позиціях російських військових.

Найгарячішими точками протистояння залишаються Покровський, Лиманський та Куп'янський напрямки. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про значні втрати російської армії в живій силі та техніці.

За минулу добу на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Найбільша їх кількість припадає на Покровський напрямок, де українські воїни відбили 39 атак російських військових. Особливо запеклі бої точилися в районах Селидового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.

Ситуація на Покровському напрямку

Армія РФ продовжує активно застосовувати авіацію та ракетні удари по українських позиціях. За добу було завдано 73 авіаудари, скинуто 124 керовані авіабомби та здійснено два ракетні удари із застосуванням семи ракет. Крім того, російські військові провели понад 4700 обстрілів, з них 179 – із реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку українські захисники зупинили 22 атаки в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки. На Куп'янському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень, українські сили відбивали атаки поблизу Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Не припиняються спроби російської армії прорвати українську оборону на Краматорському напрямку. Тут зафіксовано 12 атак в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.

На Торецькому напрямку російські військові 10 разів намагалися просунутися вперед поблизу Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Українські сили оборони продовжують операцію в Курській області Росії. За наявною інформацією, російська армія за минулу добу завдала по своїй території 14 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіаційних бомб.

Генштаб ЗСУ повідомляє про значні втрати російської армії. За минулу добу ліквідовано 1170 російських військових. Також знищено 9 танків, 38 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 93 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 84 автомобілі та 6 одиниць спеціальної техніки. Українська авіація, ракетні війська і артилерія завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки російської армії.

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