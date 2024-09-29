Еще один населенный пункт под Покровском попал в оккупацию (свежие карты)
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Мариновка захвачена россиянами
Российские войска продвинулись в районе Покровска и смогли оккупировать еще один населенный пункт. Также есть информация об успехах оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщается в отчете аналитического ресурса DeepState, захватчики смогли занять Мариновку. Кроме того, сообщается о продвижении возле соседней Новогродовки
На картах можно заметить, что Мариновка находилась в полуокружении с начала сентября, а 10 числа россияне практически ее окружили. Несмотря на это, украинские военные продолжали держать оборону в таком состоянии вплоть до 27 сентября, когда захватчикам удалось совершить локальный прорыв.
К 29 сентября оккупация была завершена, а врагу удалось выровнять фронт в этом районе.
Согласно данным ресурса "Шо на фронте?", противнику также удалось захватить населенный пункт Макеевка на Лиманском направлении. На карте DeeState, этой информации пока нет.
По данным Генштаба ВСУ, с начала текущих суток и по состоянию на 16:00, на фронте было зафиксировано 68 боевых столкновений. Большая их часть происходит на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. Это три соседних участка фронта, где суммарно насчитали 41 столкновение.
Как сообщалось ранее, в сети ранее появились слухи о том, что украинские защитники покинули Угледар, однако после этого в ВСУ сообщили, что эта информация не соответствует действительности.