Еще один населенный пункт под Покровском попал в оккупацию (свежие карты)

Мариновка захвачена россиянами

Российские войска продвинулись в районе Покровска и смогли оккупировать еще один населенный пункт. Также есть информация об успехах оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщается в отчете аналитического ресурса DeepState, захватчики смогли занять Мариновку. Кроме того, сообщается о продвижении возле соседней Новогродовки

На картах можно заметить, что Мариновка находилась в полуокружении с начала сентября, а 10 числа россияне практически ее окружили. Несмотря на это, украинские военные продолжали держать оборону в таком состоянии вплоть до 27 сентября, когда захватчикам удалось совершить локальный прорыв.

К 29 сентября оккупация была завершена, а врагу удалось выровнять фронт в этом районе.

Согласно данным ресурса "Шо на фронте?", противнику также удалось захватить населенный пункт Макеевка на Лиманском направлении. На карте DeeState, этой информации пока нет.

Макеевка на карте

По данным Генштаба ВСУ, с начала текущих суток и по состоянию на 16:00, на фронте было зафиксировано 68 боевых столкновений. Большая их часть происходит на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. Это три соседних участка фронта, где суммарно насчитали 41 столкновение.

Как сообщалось ранее, в сети ранее появились слухи о том, что украинские защитники покинули Угледар, однако после этого в ВСУ сообщили, что эта информация не соответствует действительности.