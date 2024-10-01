В Україні з 1 жовтня серйозно вирастуть податки: що потрібно знати

Норми відповідного законопроєкту не є остаточними – до другого читання їх можуть змінити

В Україні з 1 жовтня 2024 року суттєво зростуть податки. Відповідний законопроєкт за №11416-д Верховна Рада України ухвалила 17 вересня у першому читанні. Друге читання документ ще не проходив – але гроші потрібні вже "вчора", тож нардепи вирішили, що документ набере чинності "заднім числом", тобто з 1 жовтня 2024 року поза залежністю від того, коли його ухвалять у цілому.

Які норми передбачає прийнятий законопроєкт:

Військовий збір зросте з 1,5% до 5%;

зросте з 1,5% до 5%; Платники єдиного податку 1, 2 та 4 групи (в тому числі ФОП – фізичні особи-підприємці) будуть платити військовий збір на рівні 10% від мінімальної зарплати станом на 1 січня кожного року;

(в тому числі ФОП – фізичні особи-підприємці) будуть платити військовий збір на рівні 10% від мінімальної зарплати станом на 1 січня кожного року; Платники єдиного податку 3 групи (в тому числі ФОП) додатково будуть платити 1% військового збору з доходу.

(в тому числі ФОП) додатково будуть платити 1% військового збору з доходу. На АЗС впроваджуються авансові внески ;

; Податок на прибуток банків за 2024 рік встановлюється у розмірі в 50%;

за 2024 рік встановлюється у розмірі в 50%; Податок на прибуток небанківських фінансових установ (окрім страхових) встановлюється на рівні 25%.

Передбачається, що зміни до податкового законодавства принесуть державному бюджету до 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025 році, але це, що називається, "в ідеалі". До того ж норми законопроєкту до другого читання можуть змінити – як у бік послаблення, так і в бік посилення.

Нагадаємо, що у 2025 році фізичні особи-підприємці, швидше за все, будуть знову зобов’язані сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Зупинення дії цієї норми Закону про ЄСВ передбачено у заключних положеннях проєкту державного бюджету.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до законопроєкту щодо підвищення податків хочуть додати нові пункти. Вони передбачають суттєве підвищення податків для багатьох сфер бізнесу, військового збору та оподаткування банків.