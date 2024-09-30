Обов'язковий ЄСВ для ФОП під час війни: Гетманцев пояснив, чому його хочуть повернути

Поки що це не закон і документ чекає на друге читання

У 2025 році фізичні особи-підприємці, швидше за все, будуть знову зобов’язані сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Зупинення дії цієї норми Закону про ЄСВ передбачено у заключних положеннях проекту державного бюджету.

Таким чином, уряд "відновлює" обов’язкову сплату всіх податків, які були встановлені ще до повномасштабної війни. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева в інтерв’ю "Українським Новинам".

"Це була певна підтримка для ФОПів, частина тієї, яка залишилася з пакету березня 2022 року. Сьогодні КМУ пропонує зупинити пільгу. Будемо обговорювати. Мабуть, є логіка, щоб повернути ЄСВ, тому що пройшло вже достатньо багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни", — заявив Гетманцев.

Раніше було ухвалено, що з 1 березня 2022 року і до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців усі підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати та не платити ЄСВ за себе.

Саме цю норму, яку було внесено на початку повномасштабного вторгнення, та скасовано заключними положеннями проекту державного бюджету.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Кабінет Міністрів України справді хоче повернути ЄСВ для бізнесу, однак єдиної позиції з цього питання немає. Проте вагомі аргументи на користь цього рішення все ж таки існують.

"Ми не сформулювали ще єдину позицію навіть у нашому комітеті з ЄСВ, але є необхідність фіскальної консолідації і це незаперечний ресурс. Пройшло два з половиною роки дії пільги і сьогодні є аргументи про повернення", — наголосив політик.

Для довідки: Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (скорочено – ЄСВ) – це загальний страховий внесок в Україні, який має обов’язково й регулярно сплачуватись.

Сума ЄСВ, яку ФОП платить за себе, прив’язується до розміру мінімальної заробітної плати і змінюється щоразу зі зміною її рівня. З липня 2024 року ЄСВ виріс та становить 5280 гривень за квартал.

Єдиний соціальний внесок замінив собою чотири раніше існуючі обов’язкові державні соціальні збори: пенсійний, "безробіття", соцстрах (лікарняні) та "нещасний випадок".

Право платити ЄСВ добровільно весь цей час було, і це впливало на зарахування страхового стажу.

Нагадаємо, що податки в Україні хочуть підвищити "заднім числом". Податковий Комітет Верховної Ради вже ухвалив до повторного першого читання версію урядового законопроекту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до законопроекту щодо підвищення податків хочуть додати нові пункти. Він передбачає суттєве підвищення податків для багатьох сфер бізнесу, військового збору та оподаткування банків.