"Нова пошта" та "Укрпошта" змінюють тарифи з 1 жовтня: названо розцінки
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Нові зміни набули чинності з 1 жовтня
Настав другий місяць осені, а з ним і кілька важливих для українців змін. Серед них підвищення тарифів на поштові відправлення та запровадження лімітів на грошові перекази приватних осіб.
Телеграф нагадує про те, що зміниться з 1 жовтня. Варто зазначити, що тарифи переглянуть як "Нова пошта", так і "Укрпошта".
"Нова пошта"
Зміни торкнуться відправлення посилок, документів та вантажів, йдеться у повідомленні НП. У середньому тарифи зростуть на 10 гривень, і становитимуть:
- доставлення по місту: до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн;
- доставлення по Україні: до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн;
За вантажі вагою 30+ кілограм доведеться додати 50 копійок за кожен кілограм у разі відправки всередині міста або 1 гривню, якщо йдеться про відправку по Україні. Вартість пересилання документів становитиме 65 гривень.
З іншого боку, були скасовані деякі платежі, на кшталт комісії за оголошену вартість при поверненні посилок.
"Укрпошта"
Національний оператор змінює вартість поштових марок, конвертів та карток. Тепер вони продаватимуться з урахуванням ПДВ за ставкою 20%.
Оновлена вартість послуг нижче:
- U – пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 г – 18 грн;
- F, M – пересилання внутрішнього листа, що реєструється, без оголошеної цінності масою до 50 грамів, простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів (до 250 грамів включно) – 36 грн;
- A, G – пересилання поштової картки масою до 20 грамів, включаючи іноземні держави – 1 долар без ПДВ (за курсом НБУ +20% ПДВ);
- N, W – пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів, включаючи іноземні держави 1,5 долара без ПДВ (за курсом НБУ +20% ПДВ);
- P – доплатна марка – 5 доларів (за курсом НБУ +20% ПДВ).
Вартість маркованого конверта складе від 21,6 до 40,8 грн залежно від формату.
Грошові перекази
НБУ встановлює обмеження на перекази для фізичних осіб із картки на картку у розмірі 150 тисяч гривень. Однак обмеження не поширюватиметься на деякі категорії людей.
Серед них особи, у яких місячний дохід вищий за зазначену суму, а також волонтери.
Останнім для цього необхідно відповідати низці критеріїв:
- бути зареєстрованим як волонтер;
- для рахунків користувача проведення зборів є типовою діяльністю;
- наявність листа від держоргану, військової частини чи благодійного фонду щодо співробітництва в рамках організації збору коштів;
- надано інформацію про суми та строки збору коштів із зазначенням мети;
- у відкритих джерелах є інформація, що підтверджує збирання.
Переклади через IBAN не обмежуватимуться.
Як повідомлялося раніше, в Україні з 1 жовтня також частково піднімуть податки. Це стосується військового збору, єдиного податку та прибуток деяких установ.