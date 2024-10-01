"Новая почта" и "Укрпочта" меняют тарифы с 1 октября: названы расценки

Новые изменения вступили в силу с 1 октября

Пришел второй месяц осени, а с ним и несколько важных для украинцев изменений. Среди них повышение тарифов на почтовые отправки и введение лимитов на денежные переводы частных лиц.

"Телеграф" напоминает о том, что изменится с 1 октября. Стоит отметить, что тарифы пересмотрят как "Новая почта", так и и "Укрпочта".

"Новая почта"

Изменения затронут отправку посылок, документов и грузов, говорится в сообщении НП. В среднем тарифы вырастут на 10 гривен, и составят:

доставка по городу: до 2 кг — 60 грн, до 10 кг — 90 грн, до 30 кг — 140 грн;

доставка по Украине: до 2 кг — 80 грн, до 10 кг — 110 грн, до 30 кг — 160 грн;

За грузы весом в 30+ килограмм придется добавить 50 копеек за каждый килограмм в случае отправки внутри города или 1 гривну, если речь идет об отправке по Украине. Стоимость отправки документов составит 65 гривен.

С другой стороны были отменены некоторые платежи, вроде комиссии за объявленную стоимость при возврате посылок.

"Укрпочта"

Национальный оператор меняет стоимость почтовых марок, конвертов и карточек. Теперь они будут продаваться с учетом НДС по ставке 20%.

Обновленная стоимость услуг ниже:

U – пересылка внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов – 18 грн;

F, M – пересылка внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов, простого письма без объявленной ценности массой более 50 граммов (до 250 граммов включительно) – 36 грн;

A, G – пересылка почтовой карты массой до 20 граммов, включая иностранные государства – 1 доллар без НДС (по курсу НБУ +20% НДС);

N, W – пересылка неприоритетного письма массой до 50 граммов, включая иностранные государства 1,5 доллара без НДС (по курсу НБУ +20% НДС);

P – доплатная марка – 5 долларов (по курсу НБУ +20% НДС).

Стоимость маркированного конверта составит от 21,6 до 40,8 грн в зависимости от формата.

Денежные переводы

НБУ устанавливает ограничения на переводы для физических лиц с карты на карту в размере 150 тысяч гривен. Однако ограничение не будет распространяться на некоторые категрии людей.

Среди них лица, у которых месячный доход выше указанной суммы, а также волонтеры.

Последним для этого необходимо отвечать ряду критериев:

быть зарегистрированным как волонтер;

для счетов пользователя проведение сборов является типичной деятельностью;

наличие письма от госоргана, воинской части или благотворительного фонда по сотрудничеству в рамках организации сбора средств;

предоставлена информация о суммах и сроках сбора средств с указанием цели;

в открытых источниках есть информация, подтверждающая сбор.

Переводы по IBAN ограничиваться не будут.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 октября также частично поднимут налоги. Это касается военного сбора, единого налога и налога на прибыль некоторых учреждений.