Хто може отримати бронь від мобілізації у жовтні та скільки вона діятиме

Виключені з військового обліку не можуть отримати бронь

Попри загальну мобілізацію, деякі українці мають право на бронь від призову. Бронюванню підлягають працівникам критично важливих підприємств.

Юрист у сфері військового права Антон Ревенко пояснив, хто отримає бронь та які правила діють у цьому процесі. Пишуть "Факти ICTV".

На період мобілізації, що продовжиться у жовтні, право на бронь мають окремі працівники, що залучені до забезпечення державної та економічної безпеки. Серед них:

усі військовозобов’язані держслужбовці категорії А. Також держслужбовці категорій Б та В, але не більше 50% від кількості військовозобовʼязаних працівників;

працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;

співробітники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Процедура бронювання

За словами юриста, процедура бронювання є однаковою для всіх підприємств. Працівники кадрової служби підприємства складають відповідний лист зі списком військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню.

Щоб забронювати працівника від мобілізації, підприємство має звернутися до відповідного державного органу. Далі документи перевіряють і погоджують різні установи, а остаточне рішення приймає Міністерство економіки.

"Лист відправляють профільному державному органу, якому вони підпорядковуються. Якщо це комунальне підприємство, то до відповідної профільної структури", — пояснює Ревенко.

Після цього заброньованих працівників ставлять на спеціальний військовий облік.

Юрист зазначає, що займатися бронюванням працівників мають ті, хто відповідає за кадрові питання на підприємстві. Тобто, працівникам, яких хочуть забронювати, самим нікуди ходити не потрібно.

Бронь надається на 6 місяців, після чого її потрібно переглядати.

Забронювати можуть не всіх: ті, хто вже виключений з військового обліку або має відстрочку, не можуть отримати бронь.

Критично важливі підприємства

Підприємства, що відповідають наступним критеріям, можна вважати критично важливими:

загальна сума сплачених податків перевищує еквівалент 1,5 млн євро протягом року;

сума надходжень в іноземній валюті за рік перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави (постанова Кабміну від 4 березня 2015 р. № 83);

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки;

відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;

розмір середньої зарплати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 року;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде мобілізація у жовтні та як оформити відстрочку правильно. Загалом "бронь" можуть отримати понад 20 категорій громадян.