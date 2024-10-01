Є тільки 2 місяці: як отримати повну суму субсидії на опалювальний сезон

Сума субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства

З 1 жовтня В Україні нараховують субсидії на опалювальний період. Сума цієї допомоги більша, ніж в попередній сезон, адже загальна вартість комунальних послуг зростає через плату за опалення.

Варто зауважити, що субсидія з урахуванням плати за опалення, нараховується тільки за 15 днів жовтня. При цьому офіційна дата початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті не впливає на загальну суму.

Субсидію за жовтень отримувачі допомоги побачать на своїх рахунках в листопаді. Тим, хто вперше подає документи, варто знати — якщо подати заяву та декларацію на отримання субсидії з 1 жовтня по 30 листопада, тобто протягом двох місяців, субсидію нараховують з початку опалювального сезону. Якщо подати документи після 1 грудня, то субсидія нараховується з місяця подання.

Усім, хто раніше отримував субсидію в неопалювальний період, а також тим кому нараховували 0 грн допомоги, субсидію продовжують автоматично. Звертатися до Пенсійного фонду онлайн чи напряму прийшовши у відділення потрібно:

тим, хто отримує субсидію вперше

тим, у кого відбулися зміни в складі домогосподарства або матеріальному становищі

тим, хто має право отримувати субсидію, але не міг цього зробити через борги за комунальні послуги (це питання має бути вирішене).

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо для отримання субсидії звертається пенсіонер, для нього є певні особливі умови. При зверненні по субсидію з 1 жовтня для пенсіонерів враховується виплата пенсії за серпень.