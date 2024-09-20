Гроші на дрова дасть держава: що треба знати про цей вид субсидії

Субсидію можна отримати раз на рік

Окрім житлової субсидії на оплату комунальних послуг з проходом холодів все більше цікавості викликає субсидія на придбання палива для печей. Наприкінці 2023 року Кабмін збільшив розмір такої допомоги для домогосподарств.

В середньому вона зросла в чотири рази. Максимальний розмір субсидії, яка може надатися, сягає 16 234 грн на рік, що є суттєвим у зв'язку з ростом ціни на паливо.

Таку субсидію призначають один раз на рік. Право на її призначення також залежить від доходів сім'ї, як і розмір субсидії: чим менші доходи, тим більша частина витрат на паливо покриється субсидією від держави. Основна увага приділяється вразливим категоріям населення.

Для отримання субсидії від держави на пічне паливо потрібно відповідати двом важливим критеріям:

не отримувати послугу центрального опалення

не опалювати будинок газом або електроенергією.

Для отримання субсидії громадяни можуть подати заяву особисто або електронно через вебпортал "Дія" чи портал Пенсійного фонду. Потрібно буде заповнити заяву та декларацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, які категорії осіб навіть при низьких доходах родини, не зможуть претендувати на допомогу від держави. Загалом враховуються загальні статки всіх зареєстрованих у домогосподарстві та членів їхніх родин.