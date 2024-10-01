Есть только 2 месяца: как получить полную сумму субсидии на отопительный сезон

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства.

С 1 октября в Украине насчитывают субсидии на отопительный период. Сумма этой помощи больше, чем в предыдущий сезон, ведь общая стоимость коммунальных услуг растет из-за платы за отопление.

Следует заметить, что субсидия с учетом платы за отопление начисляется только за 15 дней октября. При этом официальная дата начала отопительного сезона в конкретном населённом пункте не влияет на общую сумму.

Субсидию за октябрь получатели помощи увидят на своих счетах в ноябре. Тем, кто впервые подает документы, следует знать — если подать заявление и декларацию на получение субсидии с 1 октября по 30 ноября, то есть в течение двух месяцев субсидию начисляют с начала отопительного сезона. Если подать документы после 1 декабря, субсидия начисляется с месяца представления.

Всем, кто раньше получал субсидию в неотапливаемый период, а также тем, кому начисляли 0 грн помощи, субсидию продолжают автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд онлайн или напрямую придя в отделение нужно:

тем, кто получает субсидию впервые

тем, у кого произошли изменения в составе домохозяйства или материальном положении

тем, кто имеет право получать субсидию, но не мог этого сделать из-за долгов за коммунальные услуги (этот вопрос должен быть решен).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если для получения субсидии обращается пенсионер, для него есть определенные особые условия. При обращении за субсидией с 1 октября для пенсионеров учитывается выплата пенсии за август.