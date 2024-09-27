Чи можуть пільговики розраховувати на субсидію

На субсидію впливають доходи, тоді як на право на пільгу — не завжди

В Україні з 1 жовтня почнуть призначати субсидії на опалювальний період. Порівняно з неопалювальним, сума державної допомоги зросте. Частина тих людей, хто може претендувати на отримання субсидії, наразі отримують пільгу на житлово-комунальні послуги.

Якщо людина є отримувачем пільги, одночасно оформити субсидію вона не може. Потрібно обрати один з видів державної допомоги на оплату комуналки. Пільги не нараховуються протягом періоду отримання субсидії.

Важливо зауважити, що коли пільговиком є член сім'ї особи зі складу домогосподарства, який при цьому не проживає за адресою домогосподарства, він пільги може продовжувати отримувати. Нагадаємо, що не проживання потрібно підтвердити документально. Це можуть бути довідка з місця роботи в іншому місті, реєстрація тимчасового місця проживання, наприклад, як у ВПО тощо.

Якщо ви отримували пільги протягом неопалювального сезону, то для отримання субсидії вам потрібно подати пакет документів до Пенсійного фонду, заяву та декларацію зокрема. Зробити це можна як онлайн, так і прийшовши особисто в Пенсійний фонд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед онлайн інструментів є спосіб подачі документів через портал "Дія", через вебпортал Пенсійного фонду, а також через спеціальний додаток Пенсійного фонду для смартфонів. Подача доступна за спрощеною процедурою.