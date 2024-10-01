Коли українцям чекати чистого повітря та початку опалювального сезону: у гідрометцетрі дали прогноз

Синоптик і директор Черкаського гідрометцентру розповів, коли в Україні припиниться пилова буря

На початку тижня Україну накрила сильна пилова буря: повітряні потоки, які несли пил, прийшли з боку Каспійського моря. Найбільша концентрація фіксувалась в Дніпропетровській, Полтавській і, частково, Черкаській областях.

Про те, коли пил, ймовірно, піде, а також про інші проблеми, в коментарі "Телеграфу" розповів директор Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, треба почекати до кінця робочого тижня.

Про пилову бурю і способи боротьби з нею

Відповідаючи на питання, коли пил піде, Постригань зазначив: все залежить від зміни напрямку вітру. Синоптик розраховує, що 3-4 жовтня вітер змінить свій напрямок на північ і північний схід, а отже, ситуація має покращитися.

Постригань додав, що в Черкаській області 4 місяці нема дощу, а Смілянський район 5 місяців страждав від посухи. Якби були б опади, то ці частки пилу б змивались краплями води і повітря швидко б очистилось від пилових домішок, каже директор гідрометцентру. Але оскільки в регіоні засохла земля, то навіть при посиленому вітрі пил здіймається в повітря.

Найкращим, на думку Постриганя способом боротьби з пилом, є наявність дощу. Він очищує повітря, вимиває з атмосфери частки пилу і забруднюючих речовин. Також варто проводити вологе прибирання в кімнаті і в будинку, робити так, щоб пил не потрапив всередину приміщення.

Директор гідрометцентру додав, що вчора спеціалісти зафіксували декілька пожеж на території Черкаської області. І хоча масштабних займань не було, біля Золотоноші горів торф’яний ґрунт на площі близько 6 га.

Про початок опалювального сезону

За словами директора гідрометцентру, опалювальний сезон розпочнеться згідно стандартів, тобто, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох днів є нижче 8 градусів. Зазвичай це відбувається в середині жовтня: наразі середні добові температури на Черкащині перевищують 16-17 градусів.

— Це говорить про те, що осінь ще не поспішає на Черкащину, проте все залежить від подальших кліматичних процесів. У разі зниження температурного фону, випадіння рясних дощів та зміни синоптичної ситуації, можливо, температура наблизиться до цих показників. Але, як ми бачимо, найближчим часом підвищення температурного фону: вдень це +19…+24 і досить теплі ночі — +11…+16 градусів. Тому, за попередніми оцінками, опалювальний сезон може розпочатися пізніше. Це може статися десь у другій декаді місяця, — каже Постригань.

Він додав, що це питання знаходиться в полі зору органів влади регіону, а також сильно хвилює місцевих мешканців.

Про сівбу сільськогосподарських культур

Віталій Постригань зазначив, що цьогоріч умови для посіву озимини більш жорсткі, ніж до того.

— Нещодавно ми проводили нараду. І наші агрометеорологи доповідали. Вони проаналізували дані спостережень, запаси вологи у верхньому шарі ґрунту саме на період сівби озимини. І стверджують, що умови цьогоріч найжорсткіші для посіву озимини за весь період спостережень на Черкащині, тобто, за 70 років. Такої посухи, коли 4-5 місяців немає дощу, коли ґрунт залишився твердим – таких умов ми не пам’ятаємо, — підкреслив директор гідрометцентру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві помітили незвичайну хмару. Місцеві почали припускати, що це могло бути та опублікували відповідні фото.