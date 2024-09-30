Тільки початок? Які області України незабаром накриє пилова буря

Пік припаде на першу половину дня

Україну накрила пилова буря, яка поступово охоплює дедалі більше міст. Східний вітер, який приніс пил з Росії протримається щонайменше три дні, що може погіршити ситуацію.

Як зазначається на порталі Windy, пилова хмара рухається з Узбекистану у напрямку України. Вона вже накрила Дніпро, Харків, Полтаву та інші міста.

Синоптики прогнозують, що її пік припаде на першу половину дня 30 вересня. Проте невисока швидкість руху повітря зі сходу сприятиме поширенню пилу й в інших областях півдня, сходу та центру країни.

Наразі, за данини Укргідрометцентру, пилова буря накрила наступні області: Дніпропетровську, Полтавську, Запорозьку та Херсонську. Проте рух вітру продовжується і під загрозою можуть опинитись Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська та частково Одеська області.

На порталах з прогнозом погоди це явище підписане як імла. Тобто це скаламучення повітря внаслідок підвішених частинок пилу.

Західні та північні регіони пилова буря може оминути, адже рух повітря східний. Проте до Київщини, Житомирщини та Вінниччини може занести певні потоки пилу, але, за прогнозами синоптиків, це не буде настільки масштабно, як на півдні країни.

До того ж на заході проллються дощі, які допоможуть очистити повітря, осадивши пил. Вже у вівторок, 1 жовтня, невеликий дощ накриє західнопівденні області, що сприятиме очищенню повітря.

Зауважимо, що швидкість вітру на 30 вересня та 1 жовтня перебуватиме у межах 8-15 м/с, подекуди знижаючись до 2-5 м/с. Зміниться рух повітряних мас вже з 2-3 жовтня, за словами синоптиків, саме тоді пилова буря спаде повністю.

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