Когда украинцам ждать чистого воздуха и начала отопительного сезона: в гидрометцентре дали прогноз

Синоптик и директор Черкасского гидрометцентра рассказал, когда в Украине прекратится пылевая буря

В начале недели Украину накрыла сильная пылевая буря: воздушные потоки, которые принесли пыль, пришли со стороны Каспийского моря. Наибольшая концентрация фиксировалась в Днепропетровской, Полтавской и частично Черкасской областях.

О том, когда пыль, вероятно, уйдет, а также о других проблемах, в комментарии "Телеграфу" рассказал директор Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, нужно подождать до конца рабочей недели.

О пылевой буре и способах борьбы с ней

Отвечая на вопрос, когда пыль уйдет, Постригань отметил, что все зависит от изменения направления ветра. Синоптик рассчитывает, что 3-4 октября ветер изменит свое направление на север и северо-восток, а значит, ситуация должна улучшиться.

Постригань добавил, что в Черкасской области 4 месяца нет дождя, а Смелянский район 5 месяцев страдал от засухи. Если бы были осадки, то эти частицы пыли смывались бы каплями воды и воздух быстро бы очистился от пылевых примесей, говорит директор гидрометцентра. Но поскольку в регионе засохла земля, то даже при усиленном ветре пыль поднимается в воздух.

Лучшим, по мнению Постриганя, способом борьбы с пылью, является наличие дождя. Он очищает воздух, вымывает из атмосферы частицы пыли и загрязняющих веществ. Также следует проводить влажную уборку в комнате и в доме, делать так, чтобы пыль не попала внутрь помещения.

Директор гидрометцентра добавил, что вчера специалисты зафиксировали несколько пожаров на территории Черкасской области. И хотя масштабных возгораний не было, возле Золотоноши горела торфяная почва площадью около 6 га.

О начале отопительного сезона

По словам директора гидрометцентра, отопительный сезон начнется согласно стандартам, то есть, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней ниже 8 градусов. Обычно это происходит в середине октября: в настоящее время средние суточные температуры в Черкасской области превышают 16-17 градусов.

— Это говорит о том, что осень еще не спешит в Черкасскую область, однако все зависит от дальнейших климатических процессов. При снижении температурного фона, выпадении обильных дождей и изменении синоптической ситуации, возможно, температура приблизится к этим показателям. Но, как мы видим, в ближайшее время повышение температурного фона: днем это +19…+24 и достаточно теплые ночи – +11…+16 градусов. Поэтому, по предварительным оценкам, отопительный сезон может начаться позже. Это может произойти где-то во второй декаде месяца, — говорит Постригань.

Он добавил, что этот вопрос находится в поле зрения органов власти региона, а также сильно беспокоит местных жителей.

О севе сельскохозяйственных культур

Виталий Постригань отметил, что в этом году условия для посева озимых более жесткие, чем прежде.

– Недавно мы проводили совещание. И наши агрометеорологи докладывали. Они проанализировали данные наблюдений, запасы влаги в верхнем слое почвы именно на период сева озимых. И утверждают, что условия в этом году самые жесткие для посева озимых за весь период наблюдений в Черкасской области, то есть, за 70 лет. Такой засухи, когда 4-5 месяцев нет дождя, когда почва осталась жесткой – таких условий мы не помним, — подчеркнул директор гидрометцентра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве заметили необычное облако. Местные начали предполагать, что это могло быть и опубликовали соответствующие фотографии.