Пилова буря прийшла із РФ? Що кажуть синоптики щодо якості повітря в Україні

Також синоптики радять обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна

Сьогодні, 30 вересня, на Сумщині зафіксували погіршення якості повітря. Це сталося через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу з території Росії.

Про це повідомили у Сумському гідрометцентрі. Там зазначили, що найбільша концентрація часточок пилу у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

"Серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України сталося через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території РФ. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер", — написали у гідрометцентрі.

Також синоптики радять обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.

Довідка: Пилова буря — атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу (часток ґрунту, піщин) вітром із земної поверхні в шарі заввишки кілька метрів із значним погіршенням горизонтальної видимості. При цьому спостерігається підйом пилу (піску) у повітря та одночасно осідання пилу на великій території. Залежно від кольору грунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сірого, жовтого або червоного відтінку.

Раніше "Телеграф" писав, що на початку літа Україну накрив пил із Сахари. Це явище нетипове для наших широт.