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Пилова буря прийшла із РФ? Що кажуть синоптики щодо якості повітря в Україні

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Пил у Сумській області Новина оновлена 30 вересня 2024, 11:01
Пил у Сумській області. Фото Колаж "Телеграф"

Також синоптики радять обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна

Сьогодні, 30 вересня, на Сумщині зафіксували погіршення якості повітря. Це сталося через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу з території Росії.

Про це повідомили у Сумському гідрометцентрі. Там зазначили, що найбільша концентрація часточок пилу у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

"Серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України сталося через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території РФ. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер", — написали у гідрометцентрі.

Також синоптики радять обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.

Довідка: Пилова буря — атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу (часток ґрунту, піщин) вітром із земної поверхні в шарі заввишки кілька метрів із значним погіршенням горизонтальної видимості. При цьому спостерігається підйом пилу (піску) у повітря та одночасно осідання пилу на великій території. Залежно від кольору грунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сірого, жовтого або червоного відтінку.

Раніше "Телеграф" писав, що на початку літа Україну накрив пил із Сахари. Це явище нетипове для наших широт.

Теги:
#Пил #Суми #Буря