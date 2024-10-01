Китай не дасть Путіну застосувати "ядерку": Каспаров пояснив головну причину

У диктатурах все вирішує одна людина

Наприкінці вересня Росія змінила свою ядерну доктрину та залишила за собою право атакувати неядерні держави у разі "агресії" з їхнього боку. Ця новина викликала широкий резонанс у всьому світі і не залишилася непоміченою.

Кореспондент "Телеграфу" поговорив з учасником Варшавського безпекового форуму, чемпіоном світу з шахів, політиком Гаррі Каспаровим і дізнався його думку з приводу російського ядерного шантажу.

Повну версію розмови можна прочитати у матеріалі: "У Путіна є улюблений трюк, але він не піде проти "старших товаришів", — Гарі Каспаров.

На думку Гаррі Кімовича, у питанні застосування ядерної зброї основним стримуючим фактором для РФ є Китай та його реакція. Адже застосування тактичного ядерного заряду означатиме для Пекіна зміну всієї геополітичної ситуації в Азії.

І тоді вже руки будуть розв’язані у всіх — ядерну зброю цілком можливо створять і Південна Корея, і Тайвань, і Японія. І саме це змінює "всю ситуацію".

Каспаров також назвав ядерний шантаж РФ "путінським блефом" і висловив глибокі сумніви з приводу того, що ці "лякалки" будуть втілені в життя.

"Я думаю, важливим чинником є Китай. Для Пекіна застосування тактичного ядерного заряду означає зміну всієї геополітичної ситуації Азії. Не треба бути провісником чи супер-аналітиком, щоб зрозуміти, що як тільки ядерна зброя стає фактором у російсько-українській війні, скільки часу знадобиться Японії чи Південній Кореї, щоб мати таку зброю? Але для Китаю важливим є Тайвань. Думаю, у Тайваню це теж не забере багато часу з огляду на рівень технологічного розвитку цих країн. І це змінює всю ситуацію.

Тому мені здається, що це путінський блеф. На жаль, цей блеф працював і продовжує працювати. Усі розмови про ядерну доктрину, повторю — це для бідних, щоб, наприклад, люди в американській адміністрації або кореспонденти вашингтонського пулу обговорювали, обсмоктували. У диктатурах все вирішує одна людина", — наголосив політик.

Він також зазначив, що зміна ядерної доктрини РФ "нічого не означає", і на неї не слід настільки гостро реагувати. Каспаров також наголосив, що використання Росією тактичної ядерної зброї є вкрай малоймовірним.

"Насправді всі ці розмови про зміну ядерної доктрини в умовах диктатури абсолютно безглузді, тому що доктрина – це інструмент зміни або модифікації політики демократичної держави. Ідуть обговорення: парламент, громадськість, уряд. Пропозиції вносяться.

Диктатор сказав: "Сьогодні буде так, а завтра буде так". Це частина путінської гри із Заходом. Він посилає сигнали, що "Тримайте мене, а то зараз просто всіх переб’ю".

Я вважаю, що жодних принципових змін не сталося. На мою думку, використання Росією тактичної ядерної зброї вкрай малоймовірне. Не тому, що Путін боїться жертв, навіть не тому, що Путін боїться Америки, хоча я вважаю, що багато його генералів сильно подумають, ризикувати чи ні", — заявив Гаррі Кімович.

Нагадаємо, Росія внесла правки до своєї ядерної доктрини і залишила за собою право застосувати ядерну зброю у разі "агресії" проти себе та Білорусі. Також "агресія" проти Росії з боку неядерної держави в союзі з ядерною (тут натяк на Сполучені Штати Америки — ред.) розглядатиметься як напад на Росію.

Також РФ може застосувати ядерну зброю у разі достовірного підтвердження про пуск у свій бік засобів повітряно-космічного нападу. Йдеться про літаки, гелікоптери, ракети, безпілотні літальні апарати.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путіну не сподобалося те, що Україна пішла своїм шляхом після розпаду СРСР, і саме це могло стати причиною початку війни проти українців. Таку думку висловлював російський опозиціонер Гарі Каспаров.