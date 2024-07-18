У Росії позбулися Каспарова

Знаменитого гросмейстера прибрали в Росії зі списку чемпіонів світу

Гаррі Каспарова прибрали зі списку чемпіонів світу з шахів у підручнику з історії, який написав колишній міністр культури РФ Володимир Мединський. Чиновник вирішив зробити правку в історію.

З нового підручника з історії для 11 класів він вирішив прибрати згадку про Гаррі Каспарова зі списку чемпіонів світу з шахів, виявив The Insider. У розділ, присвяченому періоду історії країни з 1964 по 1985 роки, не включили перемогу Каспарова над Анатолієм Карповим 1985 року.

Після завершення шахової кар’єри Каспаров брав участь у низці опозиційних рухів, шахіст послідовно критикує російську владу. У червні 2013 року заявив про від’їзд із Росії та про продовження боротьби з "режимом Путіна" на міжнародній арені. З лютого 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, Каспаров є учасником Антивоєнного комітету Росії.

Каспаров був чемпіоном світу ФІДЕ з 1985 по 1993 роки. А після розколу у світових шахах залишався чемпіоном ПША (Професійна шахова асоціація) до 2000 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія встановить антирекорд на Олімпіаді у Парижі. Також, на Олімпіаду поїдуть росіяни, які підтримують Путіна та війну.