Китай не даст Путину применить "ядерку": Каспаров объяснил главную причину

В диктатурах все решает один человек

В конце сентября Россия изменила свою ядерную доктрину и оставила за собой право атаковать неядерные государства в случае "агрессии" с их стороны. Данная новость вызвала широкий резонанс во всем мире и не осталась незамеченной.

Корреспондент "Телеграфа" поговорил с участником Варшавского форума по безопасности, чемпионом мира по шахматам, политиком Гарри Каспаровым и узнал его мнение по поводу российского ядерного шантажа.

Полную версию разговора можно прочитать в материале: "У Путина есть любимый трюк, но он не пойдет против "старших товарищей", — Гарри Каспаров.

По мнению Гарри Кимовича, в вопросе применения ядерного оружия основным сдерживающим фактором для РФ является Китай и его реакция. Ведь применение тактического ядерного заряда будет означать для Пекина изменение всей геополитической ситуации в Азии.

И тогда уже руки будут развязаны у всех — ядерное оружие вполне возможно создадут и Южная Корея, и Тайвань, и Япония. И именно это меняет "всю ситуацию".

Каспаров также назвал ядерный шантаж РФ "путинским блефом" и выразил глубокие сомнения в том, что эти "пугалки" будут воплощены в жизнь.

"Я думаю, принципиальным фактором является Китай. Для Пекина применение тактического ядерного заряда означает изменение всей геополитической ситуации в Азии. Не надо быть предсказателем или супер-аналитиком, чтобы понять, что как только ядерное оружие становится фактором в российско-украинской войне, сколько времени потребуется Японии или Южной Корее, чтобы обзавестись таким оружием? Но для Китая принципиальным является Тайвань. Думаю, у Тайваня это тоже не займет много времени, учитывая уровень технологического развития этих стран. И это меняет всю ситуацию.

Поэтому мне кажется, что это путинский блеф. К сожалению, этот блеф работал и продолжает работать. Все разговоры о ядерной доктрине, повторю — это для бедных, чтобы, например, люди в американской администрации или корреспонденты вашингтонского пула обсуждали, обсасывали. В диктатурах все решает один человек", — подчеркнул политик.

Он также отметил, что изменение ядерной доктрины РФ "ничего не означает" и на нее не следует настолько остро реагировать. Каспаров также подчеркнул, что использование Россией тактического ядерного оружия крайне маловероятно.

"На самом деле, все эти разговоры об изменении ядерной доктрины в условиях диктатуры совершенно бессмысленны, потому что доктрина – это инструмент изменения или модификации политики демократического государства. Идут обсуждения: парламент, общественность, правительство. Предложения вносятся.

Диктатор сказал: "Сегодня будет так, а завтра будет так". Это часть путинской игры с Западом. Он посылает сигналы, что "Держите меня, а то сейчас просто всех перебью".

Я полагаю, что никаких принципиальных изменений не произошло. С моей точки зрения, использование Россией тактического ядерного оружия крайне маловероятно. Не потому что Путин боится жертв, и даже не потому что Путин боится Америки, хотя я полагаю, что многие из его генералов сильно подумают, рисковать или нет", — заявил Гарри Кимович.

Напомним, Россия внесла правки в свою ядерную доктрину и оставила за собой право применить ядерное оружие в случае "агрессии" против себя и Беларуси. Также "агрессия" против России со стороны неядерного государства в союзе с ядерным (тут намек на Соединенные Штаты Америки — ред.) будет рассматриваться как нападение на Россию.

Также РФ может применить ядерное оружие в случае "достоверного" подтверждения о пуске в свою сторону средств воздушно-космического нападения. Речь идет о самолетах, вертолетах, ракетах, беспилотных летательных аппаратах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путину не понравилось то, что Украина пошла своим путем после распада СССР и именно это могло стать причиной для начала войны против украинцев. Такую точку зрения выражал российский оппозиционер Гарри Каспаров.