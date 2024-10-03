Ці прізвища давали тим, хто любив хильнути: перевірте своє

Деякі з них говорять самі за себе

Українські прізвища містять інформацію про предків носія — деякі, наприклад, свідчать, що вони були дуже гарними. Інші ж вказують на те, що перший носій родового імені дуже любив алкоголь.

Їх перерахував львівський мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Він почав збирати цікаві факти про українські прізвища ще у 1950-х роках та провів велике дослідження.

Зокрема, про любов до випивки говорить прізвище Наливайко. Воно походить від дієслова "наливати", що вказує на схильність до спиртного.

Також на схильність до пияцтва вказують такі родові імена:

Цідибрага,

Оковитий,

Пияко,

Непийпиво.

За прізвищами можна вгадати й потомків тих, хто займався торгівлею хмільними напоями. Тих хто продавав алкоголь називали шинкарями або корчмарями. Такі люди отримували прізвища, що пішли від цих слів — Шинкар, Шинкарук, Шинкарюк, Корчменюк.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища вказують, що предок мав особливий зв’язок із природою. Це могло передатися і його далеким нащадкам, яких захищає сила лісів та річок.