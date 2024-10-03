Эти фамилии давали тем, кто любил выпить: проверьте свою
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Некоторые из них говорят сами за себя
Украинские фамилии содержат информацию о предках носителя — некоторые, например, свидетельствуют, что они были очень красивыми. Другие же указывают, что первый носитель родового имени очень любил алкоголь.
Их перечислил львовский языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Он начал собирать интересные факты об украинских фамилиях еще в 1950-х годах и провел обширное исследование.
В частности, о любви к выпивке говорит фамилия Наливайко. Оно происходит от глагола "наливать", что указывает на склонность к спиртному.
Также на склонность к пьянству указывают следующие родовые имена:
- Цедибрага,
- Оковитый,
- Пияко,
- Непийпиво.
По фамилиям можно угадать и потомков тех, кто занимался торговлей хмельными напитками. Тех, кто продавал алкоголь, называли шинкарями или корчмарями. Такие люди получали фамилии, произошедшие от этих слов — Шинкар, Шинкарук, Шинкарюк, Корчменюк.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии указывают, что предок имел особую связь с природой. Это могло передаться и его дальним потомкам, которых защищает сила лесов и рек.